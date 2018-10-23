Numara çetesinden 850 bin liralık vurgun

İstanbul başta olmak üzere 17 ilde internet üzerinden numara değiştiren programlarla, hastane ve adliye veznedarlarının müdürlerinin telefonlarını, kendi telefonlarına yükleyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Belirledikleri kurumlardaki veznedarların amirlerinin isimlerini öğrenen 8 kişilik çete, ilgili kurumun vezne görevlisinden yüklü miktarda para talep ederek banka transferi yoluyla toplamda 850 bin lira dolandırdı. Dolandırılan vezne görevlilerinin çalıştığı kurumun başhekimine transferi sorması üzerine ortaya çıkan olayda, aynı yollarla dolandırılan 19 kişinin polis merkezlerine, 89 kişinin ise Cumhuriyet savcılıklarına başvurusu bulunduğu öğrenildi.

‘KAZA YAPTIM’ YALANI

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, mağdurların kendilerine gelen telefonlarda “Kaza yaptım acele para lazım” diyerek yardım isteyen amirlerinin telefon numarasını gördükten sonra hiçbir şeyden şüphelenmeden istenen miktarda paraları verilen hesap numaralarına aktardığını tespit etti. Kamil A. liderliğindeki çetenin yaklaşık 4 ay boyunca bu şekilde dolandırıcılık yaptığının belirlenmesi üzerine çetenin geri kalan 7 üyesi de bulundu.

ÇETE LİDERİ HAPİSTE

Çete lideri ve beraberindeki 2 kişi, geçtiğimiz 19 Eylül günü ara operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üyelerin de peşine düşen polis, geçen Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 1’i kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen 450 banka hesap kartı ile 48 adet açılmamış sim kart ise şubede sergilendi.