Nusaybin ve Yüksekova Belediye Başkanlıklarına görevlendirmeler Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz'in yerine Kaymakam Balıkçılar, HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar'ın yerine de Kaymakam Doğramacı görevlendirildi.