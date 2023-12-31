Nusaybin'de PKK'ya ağır darbe! Kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-39' Operasyonunda; 1'i Yeşil, 1'i Gri Kategoride olmak üzere 3 bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda; 1'i Yeşil, 1'i Gri Kategoride olmak üzere 3 bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi