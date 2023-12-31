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Nusaybin'de PKK'ya ağır darbe! Kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya: Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-39' Operasyonunda; 1'i Yeşil, 1'i Gri Kategoride olmak üzere 3 bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi

31 Aralık 2023 Pazar 08:14 - Güncelleme:
Nusaybin'de PKK'ya ağır darbe! Kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
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Bakan Yerlikaya: Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda; 1'i Yeşil, 1'i Gri Kategoride olmak üzere 3 bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi

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