O iftarı anlattılar: Sanki aileden biri gibilerdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önceki akşam İstanbul Ümraniye'de iftar sofrasına konuk olduğu beş kişilik Kılıçaslan Ailesi büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.

Neslihan-Ersin Kılıçaslan çiftinin kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet eden, hediyeler veren Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aile ile kurdukları sıcak ilişki ile sosyal medyada gündem oldu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçaslan ailesine teşekkürlerini dile getirerek, "Bugün İstanbul'da Kılıçarslan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk.

Evin güzel kızları Serra, Kübra ve Yüsra ile sohbet ettik. Okul başarıları takdire şayan. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın..." ifadelerini kullandı.

AİLE BÜYÜKLERİMİZ GELMİŞ GİBİYDİ

İftar yemeğinin ardından SABAH'a duygularını ve yaşananları anlatan özel bir gemicilik firmasında görevli Ersin Kılıçaslan çocukların Başkan Erdoğan'a neden samimiyetle 'Tayyip Dede' dediğini bir kez daha anladığı belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Alelade bir bürokratik yemek değildi. Aramızda hiçbir uzaklık yoktu. Sanki aile büyüklerimiz, akrabalarımız gelmiş gibiydi. Sanki aileden biri gibi davranıyorlar. Kızlarım ilk başta çok çekingen davrandı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin içten davranışları onları rahatlattı. Kızlarımın okul hayatlarını, başarılarını konuştular.

Cumhurbaşkanımız rahmetli babamın da bir İETT çalışanı olduğunu öğrenince bize oradan ayrılış hikâyesini ve yaşadıklarını anlattı. Sohbetleri çok keyifliydi. Babaannemin onu çok sevdiğini öğrenince onun da yanına gittiler. Babaannem onlara kendi yaptığı el yapımı vişne suyunu hediye etti.

Bizim evden ayrılırken mahalledeki çocuklar babalarının omuzlarında 'Tayyip Dede' diye bağırıyorlardı. Tek tek tüm çocuklarla sıcaklıkla konuştu, onlara hediyeler verdi. Çocukların ona neden 'Tayyip Dede' dediğini bir kez daha anladım."

DUALAR ONU BİZİM EVE GETİRDİ

Ersin Kılıçaslan, "Reis'i bizim eve getiren babaannemin ona ettiği dualar oldu. Dualar onun bizim eve gelmesini sağladı." diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİYİ DAHA BİR BAŞKA SEVDİK

"Emine Erdoğan hanımefendiyi bir başka sevdik. First Lady'ler egolu ve kibirli olur gibi geliyor ama asla öyle biri değil. O kadar candan ki gözlerinden, bakışlarından anlaşılıyor bu..."

BELEDİYE BAŞKANIYKEN DE EVLERE İFTARA-SAHURA GİDERDİ

Ersin Kılıçaslan, "Kim istemez ki Cumhurbaşkanı'nın evine yemeğe gelmesini... Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde de duyardık çat kapı vatandaşın evine iftara, sahura giderdi. Çok mütevazı ve içten insanlar.

Analı-kızlı çorba, pirinç pilavı, İzmir köfte, yaprak sarma ve peynirli börek yedik. Onunla ilk kez aynı sofraya oturduk, çok heyecan vericiydi. Bize, apartmandaki, mahalledeki komşularımıza çok candan ve samimi davrandılar. Candan ve samimi olduklarını zaten biliyordum" diye konuştu.