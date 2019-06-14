O savcıdan yeni bir skandal daha

K.K, Tuğamiral Ecevit’in tanık olarak verdiği ifadesinde sanıklara hakaret ettiği iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ecevit hakkında “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınması talimatı gönderen K.K’nın talebi üzerine Ecevit’in, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı belirtildi.

HUKUKA AYKIRI

Hakkındaki iddialarla ilgili talimatla ifade veren Ecevit’in, K.K hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Tuğamiral Ecevit’in yakın çevresine, TSK İç Hizmet Kanunu 93.maddesi uyarınca terör kapsamı dışındaki suçlarda en yakın askeri makam veya inzibat karakoluna davet edilmesi gerektiğine dikkat çekti. K.K’nın, hazırladığı talimatta asker kişi olduğunu belirtmemesi üzerine yasanın bu amir hükmünün yerine getirilmediğini belirten Ecevit, bu durumun “dikkatsizlik” ile açıklanamayacağına da dikkat çekti. K.K’nın “hukuka aykırı soruşturma yapmak” suçunu işlediğini savundu.

EDİRNE’DE YAKALANDI

Tuğamiral Ecevit hakkında suç duyurusunda bulunan eski SAT mensupları, 15 Temmuz hain darbe girişimine iştirak etmekten yargılanıyor. 3 Sanık 2017’de Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne’de yakalanmıştı.

Tuğamiral Ecevit hakkında soruşturma başlatan K.K, daha önce de Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’na benzer bir soruşturma açmasıyla gündeme gelmişti. 15 Temmuz’un kritik ismi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin şikayeti üzerine, tanık olarak önemli bilgiler veren Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu hakkında da soruşturma başlatmıştı.