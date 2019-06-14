28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,6344
  • 253.2
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

O savcıdan yeni bir skandal daha

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı K.K, darbeci FETÖ sanıkları Ahmet Çamoğlu, Mustafa Özel ve Yücel Özcan’ın şikayeti üzerine harekete geçti.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

K.K, Tuğamiral Ecevit’in tanık olarak verdiği ifadesinde sanıklara hakaret ettiği iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ecevit hakkında “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınması talimatı gönderen K.K’nın talebi üzerine Ecevit’in, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı belirtildi. 

HUKUKA AYKIRI 

Hakkındaki iddialarla ilgili talimatla ifade veren Ecevit’in, K.K hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Tuğamiral Ecevit’in yakın çevresine, TSK İç Hizmet Kanunu 93.maddesi uyarınca terör kapsamı dışındaki suçlarda en yakın askeri makam veya inzibat karakoluna davet edilmesi gerektiğine dikkat çekti. K.K’nın, hazırladığı talimatta asker kişi olduğunu belirtmemesi üzerine yasanın bu amir hükmünün yerine getirilmediğini belirten Ecevit, bu durumun “dikkatsizlik” ile açıklanamayacağına da dikkat çekti. K.K’nın “hukuka aykırı soruşturma yapmak” suçunu işlediğini savundu. 

EDİRNE’DE YAKALANDI 

Tuğamiral Ecevit hakkında suç duyurusunda bulunan eski SAT mensupları, 15 Temmuz hain darbe girişimine iştirak etmekten yargılanıyor. 3 Sanık 2017’de Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne’de yakalanmıştı. 

Tuğamiral Ecevit hakkında soruşturma başlatan K.K, daha önce de Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’na benzer bir soruşturma açmasıyla gündeme gelmişti. 15 Temmuz’un kritik ismi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin şikayeti üzerine, tanık olarak önemli bilgiler veren Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu hakkında da soruşturma başlatmıştı. 

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sanders görevinden ayrılıyor

Sanders görevinden ayrılıyor

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Twitter binlerce hesabı durdurdu

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Ne İran ne de ABD hazır'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

'Doğalgaz komitesi kurulsun'

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

Türkiye Körfezdeki saldırıyı kınadı

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Villasını satıyor!

Villasını satıyor!

Günün transfer haberleri

Günün transfer haberleri

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vuracak

Milli Muharip Uçak Avrupa'ya damga vuracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA