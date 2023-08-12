O şehirler kavruldu: Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da vatandaşlar klimalı ortamları ve gölgelik alanları tercih ederken, öğle saatlerinde sokak, cadde, çocuk parkı ve meydanlar boş kaldı.

Sıcaklığın gelecek hafta 41 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Merkez Sur ilçesinde bir işletmede döner ustası olan Servet Menteş, AA muhabirine, sıcaklıktan dolayı ayakta zor durduklarını söyledi.

Çocukları için sıcakta da çalışmak zorunda olduğunu aktaran Menteş, "Dışarıda hava sıcaklığı 44 derece, döner ocağının başı da 70 derecenin altında değil ama dayanmaya çalışıyorum. Serinlemek için buzdolabına koyduğum suyu başıma dökerek öylece serinliyorum. Günde ortalama 6 defa başıma soğuk su döküyorum. Bunu yapmazsam dayanma şansım yok, ayakta duramam." dedi.

Özellikle sıcaktan en çok etkilenenlerin fırında çalışan ekmek ve döner ustaları olduğunu aktaran Menteş, "Yaşım 43 bu yılki kadar bir sıcak havaya denk gelmedim. Bu yıl çok sıcak." ifadelerini kullandı.

Döner ustası Mehmet Erdoğan da yaklaşık 10 yıldır döner ustası olarak çalıştığını belirterek, mesleğinde en çok yaz aylarında zorlandığını söyledi.

Gün içinde siparişin yoğun olduğu saatlerde daha çok zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, "Ocağın olduğu her yerde ayrıca bir sıcaklık var." dedi.

Gölgelik alanda serinlemeye çalışan vatandaşlardan Sabri Ataş, sıcak havadan dolayı işi olmadığı müddetçe saat 16.00'dan önce dışarı çıkmadığını aktardı.

Yaklaşık 10 gündür kentte havanın çok sıcak olduğunu ifade eden Ataş, tarihi surların dibinde gölgede serinlenmeye çalıştığını dile getirdi.

- ŞIRNAK



Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı.

Sıcak nedeniyle iş yerlerinin çoğu kepenklerini kapatılırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Silopi ilçesinde de sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinledi.

- BATMAN



Batman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kentte sıcak havadan etkilenen sokak hayvanları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Gençlerden Abdullah Mat, havanın sıcak olması nedeniyle çok amaçlı spor salonunda kurulan portatif havuzda yüzmeye geldiğini anlattı.