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O uyuşturucular PYD/YPG’nin çıktı

Türk ve Yunan narkotik polislerince, 7 Ocak’ta Yunanistan’ın Pire Limanı’nda düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

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Operasyonun ardından konteynerde yapılan aramada, kurşun bloklar içerisine zulalanan çok miktarda hap olduğu tespit edildi. Uyuşturucu hapların sayımını tamamlayan Yunan polisleri, ele geçirilen 750 kilogram ağırlığındaki hap miktarının 4,5 milyon adet olduğunu tespit etti. Söz konusu uyuşturucu sevkiyatının terör örgütü PYD/YPG tarafından organize edildiği belirlendi. Sorumluların yakalanmasına ilişkin her iki ülkenin narkotik birimlerince yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.  

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