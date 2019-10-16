Odatv kumpası davasında firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten talebi
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 'Odatv kumpası davası'nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti
- AA
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti
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