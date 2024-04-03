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Ödemeler yarın hesaplara yatırılacak

'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Ödemeler yarın hesaplara yatırılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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