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Oğlu tarafından bıçaklanan kadının markete sığındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Antalya'da oğlu tarafından bıçaklanan kadının markete sığındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İzinli polis memuru bıçaklı genci marketten çıkarttığı anlar saniye saniye kaydedildi.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Oğlu tarafından bıçaklanan kadının markete sığındığı anların görüntüsü ortaya çıktı
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Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İ.T. (26), yaşadıkları dairede annesi Ülkü T,'yi bıçakla yaraladı. Oğlu tarafından bıçakla yaralanan Ülkü T, can havliyle sokağa çıktı. Evlerinin yaklaşık 50 metre uzaklıktaki markete sığınan kadının arkasından bıçakla gelen oğlu market içerisinde de saldırmak istedi. O esnada markette bulunan izinli polis memuru gencin elindeki bıçağı aldı. Ağır yaralı olarak Ülkü T, hastaneye kaldırılırken İ.T, ise gözaltına alındı.

O ANLAR MARKETİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıya o anlarda Ülkü T, yaralı halde arkasına bakarak markete giriyor. Ülkü T'nin hemen arkasından oğlu İ.T, geliyor. Ülkü T'nin markette bulunanlardan yardım istiyor. Bu esnada İ.T, elinde bıçakla marketten içeriye doğru girerek annesine yöneliyor. o esnada alışveriş yapmak için markette bulunan izinli polis memuru soğukkanlılıkla İ.T'yi marketten çıkartıyor.

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