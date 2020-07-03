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Güncel

Oğluna kurşun yağdırdı!

Samsun'da gece yarısı silah sesleri duyan vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, babası tarafından tabancayla vurulan 44 yaşındaki adamı hastaneye götürdü.

IHA03 Temmuz 2020 Cuma 10:37 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 10:37
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde saat 03.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "bir evden silah sesleri geliyor" diye yapılan ihbar sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde her iki bacağının 4 yerinden tabancayla vurulan N.B.(44), 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.B. kendi kendini vurduğunu iddia etti. N.B.’nin babası K.B. ise oğlunu kendisinin vurduğunu itiraf etti.

Baba K.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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