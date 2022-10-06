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Güncel

Oğlunu öldüren baba, polis ekipleri tarafından yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında tabancayla vurarak öldüren baba, polis ekipleri tarafından yakalandı.

IHA6 Ekim 2022 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Oğlunu öldüren baba, polis ekipleri tarafından yakalandı
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Olay, saat 11.30 sıralarında Millet Mahallesi 2575. Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. (66) ile oğlu Kenan Cenikli (41) kahvaltı sofrasında otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul arasında kavga çıktı. Y.C., oğlu Kenan Cenikli'ye tabancayla ateş ederek evden kaçtı. Kenan Cenikli kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kenan Cenikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenikli'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayet mahallinde incelemelerde bulunurken, oğlunu tabancayla vurduktan sonra kaçan Y.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldüğü öğrenildi.

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