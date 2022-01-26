Oğlunu öldüren babaya müebbet hapis

DHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:10

Olay, 24 Ocak 2021'de ilçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana geldi. Zeki Kırkköse, iddiaya göre, evinin bahçesindeki dut ağacını kesen oğlu Zübeyir Kırkköse ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kırkköse, oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Zübeyir Kırkköse, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, baba Kırkköse ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırkköse, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki Kırkköse ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zeki Kırkköse, duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Kırkköse, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini dikkate alıp, indirim yaparak, cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirdi.