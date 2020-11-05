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  • Oğlunun yaralandığını duyan baba hastaneye koştu, kalbi bu stresi kaldıramadı
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Oğlunun yaralandığını duyan baba hastaneye koştu, kalbi bu stresi kaldıramadı

Aydın'da oğlu Mehmet Alp Kılcıoğlu'nun (23) motosiklet kazasında yaralandığını öğrenip, gittiği hastanede kalp krizi geçiren Hüseyin Kılcıoğlu (46) yaşamını yitirdi. Pazarcılık yaptığı ifade edilen Kılcıoğlu'nun ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:23
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde meydana geldi. Çine'de oturan Mehmet Alp Kılcıoğlu yönetimindeki 09 AAU 176 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Kılcıoğlu yaralandı. Kılcıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza haberini alan Mehmet Alp Kılcıoğlu’nun babası Hüseyin Kılcıoğlu, hastaneye gitti. Hüseyin Kılcıoğlu, oğlunu ziyareti sırasında bir anda fenalaştı. Yoğun bakıma alınan baba Kılcıoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kılcıoğlu'nun kalp krizinden yaşamını yitirdiği bildirildi. Pazarcılık yaptığı ifade edilen Kılcıoğlu’nun ani ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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