13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2774
  • 6,0088
  • 217.178
  • 101.007
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

OGM 66 personel alımı başvuru şartları 2019 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman bitecek

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları devam ediyor! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 66 personel alımı başvurusu için son gün ne zaman? OGM başvuru işlemi nasıl, şartları neler? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. 66 personel alımı gerçekleştirilecek olan Orman Genel Müdürlüğü'nde orman mühendisliği bölümünden mezunu istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 66 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular geçtiğimiz aralık ayında başlamıştı. Gözler şimdi başvuruların tamamlanacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihte.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları devam ediyor! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 66 personel alımı başvurusu için son gün ne zaman? OGM başvuru işlemi nasıl, şartları neler? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. 66 personel alımı gerçekleştirilecek olan Orman Genel Müdürlüğü'nde orman mühendisliği bölümünden mezunu istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 66 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular geçtiğimiz aralık ayında başlamıştı. Gözler şimdi başvuruların tamamlanacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihte.

Orman Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 46 orman mühendisi alımı için başvuru yapacaklarda, bu yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak ve lisans programlarının orman mühendisliği bölümünden mezuniyet şartı aranacak. Söz konusu alımlar için başvurular 14-25 Ocak 2019'da yapılabilecek.Mühendis alımlarına ilişkin sözlü ve uygulamalı sınavlar 18 Şubat-1 Mart 2019'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

20 ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALINACAK

20 orman muhafaza memurluğu kadrosuna başvuru için ise bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak ve yüksek öğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından, ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak şartını karşılamak gerekiyor. Söz konusu kadrolar için başvurular 28 Ocak-8 Şubat 2019'da alınacak.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 4-15 Mart 2019'da Antalya'da yapılacak. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Söz konusu alımlar için adaylara yapılacak tüm duyurular kurumun "www.ogm.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Terör örgütü PKK caminin altına sığınak yaptı

Terör örgütü PKK caminin altına sığınak yaptı

İzmir’in sorununu beş yılda çözeceğiz 

İzmir’in sorununu beş yılda çözeceğiz 

ABD'den İran geri adımı

ABD'den İran geri adımı

Venezuela ordusu safını belli etti

Venezuela ordusu safını belli etti

Ortak mitingden önce tanıtım

Ortak mitingden önce tanıtım

'Suudi Arabistan ve BAE 7 bin teröristi Afganistan'a yerleştirdi'

'Suudi Arabistan ve BAE 7 bin teröristi Afganistan'a yerleştirdi'
 

POPÜLER HABERLER

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

Samsung Galaxy S10 ile bomba iddia: İki ekran birden olacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA