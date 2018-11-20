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Samsun'da öğrenci servisi istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde, öğrenci servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

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Vezirköprü ilçesinden lise öğrencilerini Amasya'nın Merzifon ilçesine götüren Yalçın Özdede (63) idaresindeki 05 EV 394 plakalı minibüs, Havza ilçesi Ortaklar mevkisinde istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile öğrenciler Hüseyin Buğra Özer (14), Şule Pala (14), Ayşe Hazal Çeker (14) ve Nisanur Önal (14) yaralandı.

Yaralılardan sürücü ile Çeker ve Önal Vezirköprü Devlet Hastanesi, Özer ve Pala ise Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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