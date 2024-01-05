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Öğrenci servisini kaçırma olayında yeni gelişme

Kadıköy'de öğrencileri taşıyan servis minibüsünü kaçırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Öğrenci servisini kaçırma olayında yeni gelişme
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Kadıköy'de dün, içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir şüpheli tarafından kaçırılması sonrası çalışma başlattı.

Ekipler, servis sürücüsünü araçtan indirdikten sonra minibüsü kullanarak Göztepe'ye kadar ilerleyen ve burada öğrencilerle hostesi indiren zanlının kimlik ve adresini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga N, işlemleri için emniyete götürüldü.

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