Öğrenciler kodlamayı ‘Maskod’ ile öğrenecek
Öğrenciler kodlamayı Milli Eğitim Bakanlığınca tasarlanan, bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri ‘Maskod’ ile öğrenecek. Mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hizmete sunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak ‘mobil kod’ uygulaması hazırlandı. 5’inci ve 6’ncı sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayımlanan uygulama, web, İOS ve Android üzerinden öğretmen, öğrenci ve kodlama ile ilgilenen herkesin hizmetine açıldı.
ALGORİTMİK DÜŞÜNCE
Uygulamada kullanıcılar, oyunun ana karakteri olan Maskod’a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlamasını sağlıyor. Oyun, Kaya, Buz, Kristal ve Lav Gezegeni olmak üzere dört gezegenden oluşuyor. Her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra oyun karakteri Maskod dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor. YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce hazırlanan mobil oyun, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amaçlı öğretim araçlarından biri olarak tasarlandı. Mobil kod uygulaması ile öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedeflendi. Uygulamaya ‘http://mobilkod.eba.gov.tr’ adresi ve mobil platformlar üzerinden erişim sağlanabilecek.
Öğrencinin hayal dünyası Z-Kütüphane ile zenginleşti
Milli Eğitim Bakanlığınca okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almalarının sağlanması amacıyla ilk kez 2014’te hayata geçirilen Z-Kütüphanelerin sayısı ve etkinliği her geçen gün artıyor.
1.5 MİLYON ESER
Öykü atölyesi, kitap tasarlama, tiyatro ve şiir etkinlikleri, yazarlarla buluşma gibi sosyal etkinlik çalışmalarıyla bir kütüphaneden fazlası olan Z-Kütüphanelerde öğrencilere hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirme imkanı sunuluyor. Türkiye genelinde 1447 Z-Kütüphane bulunuyor. 1 milyon öğrencinin yararlandığı Z-Kütüphanelere de bulunan eser sayısı ise 1.5 milyonu aştı. Yeni Z-Kütüphane’ler açılmaya devam ederken Bakanlık, bu kütüphanelerin çocuklar üzerindeki yansımalarını saptamak amacıyla “Z-Kütüphane Etki Analizi” çalışması gerçekleştirdi. Yapılan araştırma sonucunda, bu kütüphanelerin okuma kültürüne katkı sağladığı, öğrencilerin de bu kütüphanelerde geçirdikleri zamanı artırdığı belirlendi.
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