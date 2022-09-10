Öğretmen ve veliler okulları çocuklar için yeni eğitim öğretim yılına hazırladı

Kırsal mahallede 110 öğrencisi bulunan Çınar İlkokulunda görev yapan 5 öğretmen, çocukların yeni dönemde güzel ve hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.



Öğretmenler, velilerin desteğiyle masa ve sıraları temizledi ve onardı, okulu boyadı.

Okul müdürü İlhan Bozkurt, AA muhabirine, her sene eğitim öğretim yılının başında öğretmenler ve köy sakinleriyle okulun eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Talepleri doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gönderdiği ödenekle boya aldıklarını ve diğer ihtiyaçları karşıladıklarını aktaran Bozkurt, köylülerin de kendilerine destek verdiğini belirtti.

Okulda 3 yıldır görev yaptığını kaydeden Bozkurt, "Ablalarımız, ağabeylerimiz, amcalarımız fırçayı eline alıp bize yardımcı oluyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu okul ve çocuklar hepimizin. Elimizden geldiğince ortak hareket ediyoruz." dedi.

- "HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN"

Öğretmen Yeşim Kaya da meslektaşlarıyla el ele verip okulda çalıştıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızı mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Temiz bir ortamda okulu daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Asya Talim ise çocuklara iyi bir eğitim ortamı sunmak için çaba gösterdiklerini anlattı.

Okulu daha temiz, hijyenik ve rengarenk hale getirmeye çalıştıklarını bildiren Talim, "Burası evimiz gibi. Bu çalışmayı isteyerek, eğlenerek yapıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için." diye konuştu.

Velilerden 77 yaşındaki Memduh Şenol, öğretmenlere yardımcı olduklarını, okulun eksikliklerini onlara destek vererek giderdiklerini söyledi.

Her konuda öğretmenlere yardımcı olduklarını dile getiren Şenol, "Öğretmenlerimizi seviyoruz. Çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Bu okul evimiz gibi." dedi.