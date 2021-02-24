24 Şubat 2021 Çarşamba 14:09 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:09

Öğretmenlerin aşılanma takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın sıraladığı aşı olacak meslek grupları listesinde hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler arasında yer alan öğretim üyeleri ve öğretmenler için aşılama süreci başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sıralamaya göre öğretmeneler ne zaman aşı olacak? Öğretmen aşı sırası nasıl olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle birlikte öğretmenlerin aşılanma sürecini başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanma listesinin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini belirtti.

Açıklanan listede "Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler" arasında yer alan öğretmenler için ise aşılama takvimi bugün başlıyor. Bu kapsamda öğretmenlerin, belirli gruplar için yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihten önce aşılanması planlanıyor.

ÖĞRETMEN AŞI SIRASI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecini başlattı.

Aşılama için Sağlık Bakanlığı'na liste ileten Milli Eğitim Bakanlığı, randevu usulü ile öğretmenlerin aşı sırası geldiğinde çağrılacağını açıkladı.

İlk aşıyı olan Bakan Selçuk, öğretmenlere aşılama programıyla ilgili bilgi verdi. Selçuk, "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERE İLK DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasında Şubat ayının son haftasında öğretmenlere ilk doz aşıların yapılacağını belirterek, "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığına iletildi" ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman?