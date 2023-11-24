İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8772
  • EURO
    31,5938
  • ALTIN
    1856.78
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı
Güncel

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Sınava 58 bin 614 uzman öğretmen adayı ve 3 bin 883 başöğretmen adayı katıldı. Böylelikle başvuru yapanlar arasında sınava katılım oranı uzman öğretmenlik için yüzde 99,40, başöğretmenlik için ise yüzde 99,03 olarak gerçekleşti.

  • Öğretmenlik sınavı
  • MEB sonuçları
  • kariyer basamakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.