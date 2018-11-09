OHAL komisyonundan açıklama: 3 bin kişi görevine iade edildi
OHAL Komisyonu: 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.000’dir
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