OHAL komisyonundan açıklama: 3 bin kişi görevine iade edildi OHAL Komisyonu: 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.000’dir