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OHAL komisyonundan açıklama: 3 bin kişi görevine iade edildi

OHAL Komisyonu: 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 09/11/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.000 kabul, 39.000 ret olmak üzere) toplam 42.000’dir

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