Okan Buruk: Zor bir maç bizi bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'a baktığınızda büyük bir değişim içerisine girdiler. Yeni yeni oturan bir takım. Ortada bir durumda ama iç saha performansı ve seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Moralli ve lider olarak buraya geldik. Oyun ve oyuncu gücümüz önemli. Bunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

11 tercihi için deneyimli teknik adam, "2 hafta aynı 11'le devam ediyoruz. Amacımız kazanmak ve puan farkını yukarıya doğru çekebilmek. Kazanarak dönmek istiyoruz. Önemli olan kendi işimizi en doğru şekilde yapmak. Kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ZAHA'NIN AĞRILARI OLDU"

Sakatlık açıklaması da yapan Buruk, "Biz de pozitif olarak fark yaratmalı. Rahatlayacak bir durumda değiliz. Bu bize pozitif yansıması. Tek maçlı haftalara döndükten sonra performans olarak daha yukarılara doğru gittik. Tam kadroyuz. Sadece Zaha'nın çarşamba günkü antrenmanda ağrıları oldu. Ağrıları olduğu için bıraktık. Bir sonraki maça hazır olacaktır. Onun dışında eksiğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, "Geçen hafta da 'Mayıslar bizimdir' demiştim, mayıs yaklaşıyor. Bu hafta da kazanıp mayısa daha avantajlı bir şekilde girmek istiyoruz." dedi.