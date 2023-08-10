Okçuluk eğitimi çocuklardan büyük ilgi gördü

Mamak'ta jimnastikten sayokana, voleyboldan basketbola, masa tenisine kadar birçok spor dalında gençlik merkezleri ve spor merkezlerinde ücretsiz eğitimler veriliyor. Altınevler ve Zirvekent Gençlik Merkezlerinde de kurslar hız kesmeden devam ederken, açılan modern ve geleneksel okçuluk kursuna çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Hedefi tam 12'den vurmak için odaklanma, dikkat ve okçulukla ilgili eğitimler alan çocuklar, Mamak Belediyesi'nin hocaları tarafından verilen kurslardan memnun ayrılıyor.

"GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI MAMAK'TAN ÇIKACAK"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençlerimiz için spor yapabilecekleri, kurslara katılabilecekleri mekanlar oluşturduk. Gençlik merkezlerimizde bu anlamda birçok spor kursu açıyoruz. Okçuluk dalına çocukların büyük ilgisi var. Umuyoruz ki geleceğin şampiyonları Mamak'tan çıkacak" diye konuştu.