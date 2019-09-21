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Okey tahtaları ile kavga ettiler

ANTALYA'da bir kahvede okey oynayan grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine okey tahtaları ile saldırdı. 2 kişinin yaralandığı kavga, kahvedeki diğer kişilerin araya girmesiyle sonlandı.

  • DHA
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Olay, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvede okey oynayan bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü, ardından da sokağa taştı. Ellerinde okey tahtalarıyla birbirine saldıran grup, uzun süre kavga etti. Tarafların ayrılmaması üzerine kahvedeki diğer kişiler olaya müdahale etti. Araya girenlerin ayırmasıyla kavga sona erdi. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı. 
 
Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği kavga, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
 

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