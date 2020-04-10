Oklavayla eşini kör etti! Savunması pes dedirtti

DHA 10 Nisan 2020 Cuma 13:28 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:28

Olay, 29 Aralık 2019'da Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler eşini dövdü. Koca, ardından yaralanan eşini otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk annesi kadın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kesler, tutuklandı. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler'in ameliyatla sol gözü alındı.

‘FİZİKSEL BİR MÜDAHALEDE BULUNMADIM’

Hakkında ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan Bafra 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Mehmet Kesler, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile bağlanan Kesler, olay gününü anlattı. Kesler, '2013 yılında eşim bana boşanma davası açmıştı ama daha sonra barıştık. 28 Aralık 2019’da eşimle birlikte gözleme yapmıştık ve oturma odasında hep birlikte sofrada oturuyorduk. Ben eşime, yarın ailemin yanına köye gideceğimi söyledim. Daha önceki boşanma meselesinden dolayı eşimle ailemin arası bozuktu. Bunun üzerine eşim, ‘hiçbir yere gidemezsin, ben de Samsun’a annem ve kardeşlerimin yanına giderim' dedi. Aramızda bu nedenden dolayı tartışma çıktı. O an gözleme yaparken kullandığımız oklava yerde yanımda duruyordu. Bir anlık sinirle aldım ve eşime doğru fırlattım" dedi.

BERAAT İSTEDİ

Oklavanın eşinin gözüne geldiğini ancak amacının bu olmadığını savunan Kesler, "Bundan başka eşime fiziksel bir müdahalede bulunmadım, yumruk atmadım. Eşimin burnundaki kırığın nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Eşim aşağı inerken düşmüş olabilir. Ayağındaki kesik de hastaneye götüreceğim sırada evden çıkarken kapıya çarptığını söyledi. Olay bu şekilde oldu. Ayrıca oklava atma olayından önce eşim bana, ‘sen gidersen ben de Samsun’a ailemin yanına giderim’ dedi. Ben de çocuklar küçük ve hava soğuk olduğu için göndermek istemedim. Eşim de bana, ‘erkeksen gönderme’ dedi. Öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum' diye konuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE SALONA ALINMADI

Mahkemeye heyeti, sanık Kesler’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Bafra Adliyesi’ne giden Elif Kesler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşma salonuna alınmadı. Çiftin boşanma davasının ise devam ettiği öğrenildi.