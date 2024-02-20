İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9061
  • EURO
    33,5121
  • ALTIN
    2015.17
  • BIST100
    9339.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okul bahçesinde öğretmene kafa atan bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Güncel

Okul bahçesinde öğretmene kafa atan bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

Mersin'de, Muhsin Yanpar İlkokulu'nun bahçesinde öğrenci velisi M.A.'nın tartışırken kafa attığı öğretmen Süleyman Yılmaz'ın burnu kırıldı. Yılmaz hastaneye kaldırıldı, M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA20 Şubat 2024 Salı 16:57 - Güncelleme:
Okul bahçesinde öğretmene kafa atan bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
ABONE OL

Olay, 16 Şubat'ta, merkez Toroslar ilçesindeki Muhsin Yanpar İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda bayrak töreni sırasında öğretmen Süleyman Yılmaz ile veli M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.A. Yılmaz'a kafa atıp burnunu kırdı. Şikayet üzerine M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Kentteki eğitim sendikalarının üyeleri de okulun önünde toplanıp, öğretmene şiddeti protesto etti. Öğretmen Süleyman Yılmaz'ın da burnu bandajlı halde katıldığı sendika açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, "Süleyman Yılmaz'a yönelen fiziki şiddet okul bahçesinde bulunan onlarca öğrencinin gözleri önünde gerçekleşmiş, öğrencilerimizde büyük bir endişe ve korku oluşturmuştur. Okullarımızda her türlü şiddeti reddediyor, Süleyman Yılmaz öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Aslında bu saldırı bir öğretmene, bir eğitimciye yönelmiş gibi görünse de kamusal bir kurum olan Muhsin Yanpar İlkokulu'na, okuldan da öte tüm eğitim camiasına yöneliktir. Öğretmenimiz bu saldırıyı yaralanmayla atlatmıştır ki daha üzücü bir durumla da karşılaşabilirdik. Tüm eğitim camiamıza 'geçmiş olsun' derken bu tür saldırıların son olmasını da temenni ediyoruz. Bu veli saldırısı haklı olarak okullarımızdaki güvenlik sorununu da gözler önüne sermektedir. İş yerlerimizde bu ve benzeri üzücü bir olayla karşılaşmamak için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.