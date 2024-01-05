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Okul çevresinde uyuşturucu satan sanığa hapisle para cezası verildi

Adana'da, okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis, 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Okul çevresinde uyuşturucu satan sanığa hapisle para cezası verildi
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12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polislerce merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki okul çevresinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın benzer suçlardan sabıkası olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden Y.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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