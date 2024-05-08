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Güncel

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek öldüren yabancı uyruklu öğrenci adliyeye sevk edildi.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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