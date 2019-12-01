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Okul müdürünün verdiği o talimatlara tepki yağmıştı... İnceleme başlatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.S.'nin, aday öğretmenlere çeşitli talimatlar verdiği iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iddialar üzerine inceleme başlatıldı.

  • DHA
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Ofis Mahallesi'nde bulunan Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.S., iddiaya göre, aday öğretmenlerle toplantı yaptı. S.S.'nin, toplantıda, "Amire selam vermek yükümlülüktür. Kasten verilmediği taktirde cezası vardır. İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek. Resmiyette rica etmek emirdir. İtiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Aday öğretmen adaylığını bilecek. Adaylığı kalksa bile gerekli vazifeleri yapmadığı taktirde görevden alınabilir" dediği öne sürüldü. Bazı aday öğretmenlerin, iddia edilen talimatların yazılı olduğu metinle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
 
 
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Bazı internet haber sayfaları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün aday öğretmenlere tebliğ ettiği iddia edilen metin ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabından "Hepimiz öğretmenlerimiz için varız. Onlara sevgimizi vererek, güven ortamı oluşturarak ancak kendimizi kabullendirebiliriz. Öğretmenlerimizin kalbine girmeden, onlara hükmetmeye çalışmak yanlıştır, kabul edilemez" paylaşımında bulundu.
 
 

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