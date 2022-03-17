Okul öncesi Çanakkale Zaferi boyama etkinlikleri! Çanakkale Zaferi okul öncesi boyama sayfaları

17 Mart 2022 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 16:24

Okul öncesi Çanakkale Zaferi boyama etkinlikleri, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında işleniyor. Anaokulu ve kreş öğretmenleri, önemli gün ve haftalar kapsamında öğrencilere etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Çanakkale Zaferi okul öncesi boyama sayfalarını haberimizde derledik. İşte Okul öncesi için Çanakkale Zaferi boyama etkinlikleri.

ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN SANAT BOYAMA ETKİNLİKLERİ

Şehitlerimiz ve Çanakkale Zaferi için sanat boyama etkinlikleri

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 107 yıl geçti. Türk milleti destansı bir zafere imza atarak İngiliz-Fransız güçlerini Çanakkale'yi dar etmeyi başardı.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır