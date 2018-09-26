Okul önünde 3 boyutlu yaya geçidi

Fatih Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Cin Ortaokulu önündeki yolda bulunan "üç boyutlu yaya geçidi"nin diğer bölgelerdeki okul önlerinde de uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerde "yolda kasis bulunduğu" izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, öğrencilerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlattıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin güvenliğini amaçladıklarını vurgulayan Gürlesin, "Bu sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Sistemi ilçemizdeki tüm okul önündeki yaya geçitlerine uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sevilay Efe, üç boyutlu yaya geçidinin sürücülerin daha dikkatli olması açısından çok faydalı olduğunu kaydetti.

Öğrencilerinden Reyhan Erbuğ da yaya geçidinin çok güzel olduğunu vurguladı.