İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2021 Salı / 21 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8698
  • EURO
    10,3743
  • ALTIN
    497.144
  • BIST100
    1386.03
Güncel

Okul servisi bir evin bahçesine girdi

İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre direksiyonu kilitlenen okul servisi kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Kazada içinde öğrenci olmayan minibüsteki hostes yaralandı.

DHA28 Eylül 2021 Salı 09:55 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 09:55
ABONE OL

Kaza saat 08.45'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ayışığı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre öğrenci servisini yaptıktan sonra evine giden Gül Aydın Çalık'ın kullandığı 34 LJA 474 plakalı okul servisinin direksiyonu kilitlendi. Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü bir evin bahçesine girerek durabildi. Kazada serviste hostes olan Aynur Demir yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı hostes ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Servis sürücüsü Gül Aydın Çalık, "Aracın direksiyonu kilitlendi, önümüze araç çıkınca durduramadık bahçeye girdik. Öğrencimiz yoktu. İşimizi bitirdik eve gidiyordum" diye konuştu. Ev sahibi Erhan Yayman, "Yukardan direkt bahçeye daldı. İçinde 2 kişi vardı, öğrenci yoktu. Hostes yaralıydı hastaneye kaldırıldı. Direksiyonumu kilitlenmiş" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.