Okulda dehşet anları! Okul müdürünü yaraladı, intihar etmeye kalktı

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi10:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:34

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Silah sesinin duyulmasının ardından okuldaki öğrencilerin tahliye edildiği ve olay sırasında içeride olmadığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olayın ardından okul müdürünün sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Ankara Valiliği, Şehit Veli Bekdaş Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayın saat 08.50'de gerçekleştiği belirtilerek, "İlimiz Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde, okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Ekinci, henüz bilinmeyen bir sebeple Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında ateşli silahla vurarak yaralamış, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir. Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir" denildi.