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Okulda öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

Öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç tutuklandı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 13:12 - Güncelleme:
Okulda öğretmene yumruk atan veli tutuklandı
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Adalet Bakanı Tunç, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, "İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda, bir veli tarafından darp edilen öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi.

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