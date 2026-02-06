Okullarda saygı duruşu: Deprem şehitleri anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla okullarda ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye genelindeki okullarda ilk ders öncesi, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU" KONULU YAZI İLLERE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı illere gönderilmişti.

Yazıda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Öğrencilerimize yönelik telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek hizmetleri planlanmış, öğretmen ve yöneticilerimizin görevlerini bihakkın sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devletimizin insan odaklı hizmet anlayışının ve milli birlik ile kardeşlik bilincinin eğitim alanındaki somut yansımaları olmuştur. Devletimiz, afetten etkilenen illerimizin her alanda yeniden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır.

Bakanlığımız da milli dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."