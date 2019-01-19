Okuma yazma seferberliğinde karne heyecanı

Geçen yıl başlatılan seferberlik kapsamında okuma yazma öğrenen kursiyerlere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okur yazarlık belgesi verildi. Eğitimlerini bu yıl da sürdüren kursiyerler, ilkokul 4. sınıf seviyesindeki eğitimlerinin yarı yılını tamamlayarak karne sevinci yaşadı.

Kent merkezindeki İsmail Kakaç İlkokulunda torunları ile eğitim gören kursiyerler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür Erhan Yaşar ve okul müdürü Ender Özcan Özçakar'dan aldı.

Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da 2 bine yakın vatandaşın seferberlik kapsamında okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Bu yıl da 44 eğitim kurumunda 350 kişinin okuma yazma kursuna devam ettiğini anlatan Yaşar, ilde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar seferberliği sürdüreceklerini belirtti.

- "65 yıllık hayalim gerçek oldu"

Kursun en yaşlı öğrencisi 71 yaşındaki Döndü Boran ise okul çağında kardeşine bakma sorumluluğu verildiği için okula gidemediğini söyledi.

Büyüttüğü kardeşinden kendi adına yurt dışındaki diğer kardeşine mektup yazmasını istediğini ama yazmadığını dile getiren Boran, "İçimde ukde kaldı. O gün, bir gün ne olursa olsun okumayı öğreneceğime kendi kendime söz verdim. 65 yıllık hayalim gerçek oldu." dedi.

Seferberlik sayesinde okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Boran, "Artık eve gelen faturaları okuyabiliyorum. Bize bu fırsatı verdiği için Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan razı olsun." ifadesini kullandı.

- "İnternetten yemek tariflerini araştırıyorum"

İlkokul öğrencisi kızıyla aynı okulda okuma yazma öğrenen 39 yaşındaki Birsen Aytekin de hayatında önemli değişim olduğunu vurgulayarak, "Küçüklüğümde Diyarbakır'daki köyümüzde okul yoktu, okuyamadım. Benden sonra okul yapıldı, bir kardeşim öğretmen, diğeri polis oldu. Artık ben de okumayı biliyorum. İnternetten yemek tariflerini araştırıyorum. Birbirinden farklı yemekler öğreniyorum. Hatta matematik de biliyorum." diye konuştu.

- "Artık derdimi kağıda dökebiliyorum"

Ailevi nedenlerle okula gidemediğini dile getiren Zeynep Olukçu da okuma yazma öğrendikten sonra sıkıntılarını yazarak rahatlamayı öğrendiğini söyledi.

Ağrı'dan Çorum'a gelin geldiğini dile getiren Olukçu, şunları kaydetti:

"Nikahımızda imza atamadığım için eşim bana gülmüştü. 3 yıl önce eşim vefat etti, 2 çocuğumdan başka kimsem yok. Okuma yazma bilmediğim için çalışamıyordum. Diplomamı aldıktan sonra çalışacağım ve evlatlarıma daha iyi bir anne olacağım. Derdimi anlatacağım kimsem yoktu. Okuma yazma öğrendiğimden beri sıkıntılarımı kağıda dökerek rahatlamayı öğrendim."

Karne töreni, Nergis Topaktaş'ın okuma yazma öğrendikten sonra kullanmaya başladığı cep telefonuyla yaptığı özçekimle sona erdi.