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Olağanüstü kurultay kararı sonrası İYİ Parti'de ilk aday Günay Kodaz oldu

31 Mart hezimeti sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de ilk genel başkan adayı belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz adaylığını duyurdu. Öte yandan Günay Kodaz geçen yıl kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

5 Nisan 2024 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Olağanüstü kurultay kararı sonrası İYİ Parti'de ilk aday Günay Kodaz oldu
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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nin ardından istediği sonucu elde edemeyen İyi Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti. İstifa sesleri yükselirken Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti'de ilk aday belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Kodaz'ın açıklaması şöyle:

"İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım."

AKŞENER İHRACINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Günay Kodaz geçen sene, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, ve İsmet Koçak'la birlikte kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Akşener'in imzasıyla ihracı istenen siyasetçiler parti içindeki muhalifler ve Akşener'e muhalif isimler olarak biliniyor.

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