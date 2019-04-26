Öldürülen 5 teröristin 4'ü gri listede
İçişleri Bakanlığından, dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu bildirildi.
Dün, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirmiştir.
Bugün, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu bildirildi.
Operasyonda, Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş isimli 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.