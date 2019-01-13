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Öldürülen teröristin üzerinden suikast silahı ele geçirildi

Terör örgütü PKK’nın seçim öncesi siyasilere yönelik suikast planı son anda önlendi. Öldürülen teröristlerin üzerinden Glock marka suikast silahı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Diyarbakır'da, yerel seçim öncesi suikast hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda ölü ele geçirildi. Teröristler "Zinarin Berxwedan" kod adlı Hacire Yılmaz ve "Zilan Torhildan" kod adlı Suzan Çelik ile birlikte 'hayalet silah' olarak bilinen Glock marka suikast tabancası, el bombaları ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
 
PKK'NIN SUİKAST TİMİ
Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'ne bağlı Bozbağlar Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı kadın teröristler Hacire Yılmaz ve Suzan Çelik ile ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı. İki kadın teröristin PKK'nın şehir merkezlerinde suikast ve saldırı eylemleri yapmaları için oluşturduğu YPS'de (Sivil Savunma Birlikleri) içinde yer aldıkları belirlendi.
 
KAOS PLANI
İstihbarat üzerine gerçekleştirilen operasyonla öldürülen kadın teröristlerin, Kuzey Irak'taki kamplarda suikast ve saldırı eğitimi aldıkları belirlendi. Güvenlik güçlerinin bir süredir takibe aldığı kadın teröristler Hacire Yılmaz ve Suzan Çelik'in 31 Mart yerel seçimler öncesinde kaos ortamı oluşturmak amacıyla Diyarbakır'da üst düzey yöneticiler ve siyasetçilere yönelik suikast ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi.
 
HAYALET SİLAH
Jandarma yapılan bu operasyonla saldırının önüne geçerken, teröristlerin yanında 'hayalet silah' tabir edilen Glock marka suikast tabancası, 4 adet el bombası ile örgütsel dokümanlar bulundu. Ele geçirilen dokümanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.
 
BİR HAFTADA 23 TERÖRİST ETKİSİZ
TSK'nın teröristlere yönelik sınır ötesi ve iç güvenlik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
 
(Sabah)

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