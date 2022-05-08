Ölen anneye anneler günü mesajı ve duygusal sözler, bugün yeniden gündeme geldi. Annesi hayatta olmayanlar, Anneler gününü Vefat eden anneye duygusal sözler ve özlemle ile anmak istiyor. Anneler Günü'nde vefat eden annelerini özlemle anmak isteyenler için hazırladığımız Ölen anneye anneler günü mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ölen anneye anneler günü mesajları, Vefat eden anneye duygusal sözler...

Anneler günü ile ilgili paylaşımları gören annesi vefat etmiş kişiler, bugün daha da duygusal ve hüzünlü hissediyor. Anneler Günü'nde vefat eden annelerini anmak isteyenler için hazırladığımız Ölen anneye anneler günü mesajlar ve Annesizlerin anneler günü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte annesi vafat edenlere özel duygusal sözler ve ölen anneye anneler günü mesajları...

VEFAT EDEN ANNEYE DUYGUSAL SÖZLER

Olmazdı hiç kederim, olmazdı hiç tasam, şaşırıp kalmazdım sen yaşasan. Anneler Günün kutlu olsun anacığım...

Yorgunum kırgınım ve seni özlediğimde ben hep böyleyim canım annem.

Bayramlar gelip geçiyor sensiz, senin içinde olmadığın bir bayram nasıl bir bayram olur ki?

Annenin ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü Annesiz yaşamaktır.

Bu dünyanın cefasını çektin ama sefasını sürmeden gittin. Rabbim sefasını cennetinde sürmeyi nasip etsin. Anneler günün kutlu olsun.

Allah'ım biz evlatları olarak annemden razıydık. Sende ondan razı ol Yarabbim.

Bir anne öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Annenize iyi bakın çünkü o acı tahmin ettiğinizden çok büyük.

"Bugün kendim başta olmak üzere, hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım annem. Allah mekanını cennet eylesin."

Sensiz geçen bir anneler günü daha annem. Anneler günün kutlu olsun.

"Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım annem."

Keşke anneler ölümsüz olsa, annem yüreğimdesin. Anneler günün kutlu olsun.

Her anneler gününde olduğu gibi bugünde yine senin yanına geldim bak annem. Evet, bugün anneler günü sana hediye getirecektim ama vazgeçtim. Çünkü biliyorum ki sen bana hediyeye ne gerek var yavrum sen gel bana en güzel hediye budur derdin canım annem.

Mekanın cennet olsun canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, bugün de seni çok özledim.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, özlemin dağ gibi büyüdü içimde canım anam.

Sana anne diye seslenmeyi o kadar çok özledim ki, anneler günün kutlu olsun annem.

Gül yüzüne hasret kaldım annem. Pembe yanakların sıcacık kucağını çok özledim annem. Anneler gününün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Mutluluğa dair ne varsa seninle birlikte mezara gömdüm annem...

Şimdi sen yanımda olsan hiçbir şey söylemeden saatlerce boynuna sarılırdım.

Senden daha iyi dost yokmuş meğer bana annem, senden daha iyi derdime derman olacak kimsecikler yokmuş bu dünyada. Yanımda olsaydın da dinleseydin, çare bulsaydın derdime annem...

"Ben hep senin yanında mutluydum anne, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor."

Benim için bir gün değil her gün anneler günü ve hediyem de dualarım.

Anneye özlem, özlemlerin en ağırıymış meğerse annem. Ben bunu sen yokken anladım, senin özleminle içim dolup taşarken ve çaresizce beklerken anladım annem...

"Bana hakkını helal et anne. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim."

Sana olan sevgim hiç azalmadı, aksine çığ gibi büyüdü. Her an özlediğim annem, canımın parçası. Anneler günün kutlu olsun.

"Merhametli, güzel annem. Yokluğunda bir Anneler günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim."

Bana hakkını helal et Anne. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Anneler günün kutlu olsun.

Ne olurdu gelseydin ve sarılsaydın sımsıkı. Rüyalarımda değil, gerçekte duysaydım o güzel kokunu annem...

Senin şefkatli yüreğini, sevgi dolu kalbini özledim annem.

Keşke bir yol olsa ve çıkıp gelebilsem sana Başımı yine koysam dizlerine Ve ellerine okşasan saçlarımı... İşte o zaman tüm derdim, tasam uçup giderdi, yok olurdu annem...

Annesizlikle kanayan bir yüreğe başka hiçbir acı etki etmez.

Eğer yanımda olsaydın kimse kıramazdı kalbimi, kimse üzemezdi küçük yavrunu ama şimdi o kadar uzaklardasın ki ne sesim yetiyor sana kendimi duyurmaya ne de ellerim uzanıyor ellerini tutmaya...

Sana sarılıp öpmeden bir Anneler Günü daha geçiyor annem.

En büyük mutluluğum hep sen olmuştun canım annem ama şimdi yoksun ve en büyük hüznüm sen oldun benim bir tanecik annem...

"Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım annem."

Bana bir bayram verin ve içinde sadece annem olsun yeter.

"Sen hiç anne diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç."

"Benim yaşamımdaki örneğim, benim sıkıştığımda kurtarıcım canım annem nur içinde yat. Seni çok özledim Anne..."

Ne zaman anne kelimesini duysam bir köşede oturup ağlayasım geliyor.

Beni bu kör karanlıktan bir tek sen kurtarabilirsin benim canım annem. Gel ve beni sensizliğe mahkûm etme artık daha fazla bir tanem...

Sen gittin ya annem işte benim her gün sol yanım acıyor.

Ne sana kızgınım ne de kırgın, sadece yorgunum annem Seni özlemekten ölesiye yorgun ve çaresizim.

Ölmüş olsan da beni duy anne, bu sene de Anneler gününü kutlarım.

Anne diye seslenmeyi o kadar çok özledim ki.

Gittiğinde önüne geçip, "beni de götür" dememek için neler vermezdim benim melek annem ama yapamadım. Sadece gözlerimiz buluştu ve sessizce çekip gittin. Seni çok özledim canım annem...

Bu gece rüyalarıma gel ve bana sımsıkı sarıl seni çok özledim annem.

Sen benim canım Sen benim sessiz kahramanım Sen benim menekşe gözlü meleğimsin. Sen benim her şeyimsin benim pamuk annem...

Anne demek aşk demek Ben aşkımı toprağın altına gömdüm. Kader bana yeter güldüğün dedi ve aldı onu benden Elbet bir gün de yer ağladığın der ve beni ona gönderir...