En güzel anne şiirleri, bu özel gün öncesinde yoğun olarak araştırılıyor. Anneye duyulan sevgi, dünyadaki en değerli duygudur. Ömürleri yettikçe evlatlarının mutluluğu için çabalayan, karşılıksız emek veren annelerinizi Anneler Gününe özel kısa, uzun, duygusal, en güzel anne şiirleriyle gururlandırabilirsiniz. Hiçbir şartta çocuklarını yalnız bırakmayan ve onlar için savaşmaktan asla vazgeçmeyen annelerimizi bu özel günde mutlu edecek Anneler Gününe özel kısa, uzun, duygusal, en güzel anne şiirlerini haberimizde derledik. İşte resimli, anlamlı, en güzel Anneler Günü şiirleri

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL; DUYGUSAL, EN GÜZEL ANNE ŞİİRLERİ



Anneler günü şiirleri ve kutlama mesajları paylaşma geleneği bu yıl da devam ediyor. Annesini mutlu etmek ve gülümsetmek için anneler günü kısa şiirleri ve annelerinizi güzel hissettirecek, duygulandıracak anneler günü kutlama mesajı, kısa ve duygusal anneler günü şiirlerini sizler için derledik. İşte Anneye gönderilecek en güzel anneler günü şiirleri

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNECİĞİME

Örneğimsin iyilikte,

Veren elsin anneciğim.

İnceliği güzellikte,

Deren elsin anneciğim.

Sen ağaçsın, ben bir yaprak,

Sen fidanım, sense toprak,

Evimizde, tertemiz, ak,

Açan gülsün anneciğim.

Ayağında cennet yolu...

Anneciğim, gül kokulu.

Sımsıcacık, sevgi dolu,

Esen yelsin anneciğim.

Sevgin bana güven verir,

Derdim biter, erir bir bir.

Sensin en duygulu şiir,

Bir masalsın anneciğim.

Rıfkı KAYMAZ

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lâle menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Duâlarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim.

Hayati OTYAKMAZ

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lale menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Du,larla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim. (Hayati OTYAKMAZ)

GELEMEM ANNE

Bu acıya dayanmıyor yüreğim

Sensiz yaşanır mı bilemem anne

Sana kavuşmaktır benim dileğim

Vakit dolmayınca gelemem anne

Doğmak murat ise elbet ölüm hak

Bana çok zor geldi böyle ayrılmak

Seni örter iken şu kara toprak

Gayri yeryüzünde gülemem anne

Geceleri uyku girmez gözüme

Yakar beni ateş düştü özüme

Doymadım ki ben senin gül yüzüne

Şimdi koklamaya bulamam anne

Çekiçoğlu ölüm zor gelir dile

Ağlamak sızlamak boşa nafile

Sana kavuşmayı istesem bile

Ecel gelmeyince ölemem anne

ANNEM TEK VARLIĞIM

Ey şefkati bol varlığım,

Sayende olmaz darlığım,

Türkiye'm ve uygarlığım,

Anam benim, şefkat selim.

Ninnilerle hep uyutan,

Sevgisi kalbimde yatan,

Bana çok meziyet katan,

Anam benim tek varlığım. (Hakkı ÇEBİ)

ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lale menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Dualarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim. (Hayati OTYAKMAZ)

BİR TEK ANNEM OLSUN BANA BİŞEY OLMAZ..

Annedir yüreği fazla dayanamaz.

Herkes bıksa benden annem bana doymaz.

Öper besler beni unutur kalbinde.

Annem burda olsun bana bişey olmaz..

Hergün bakar bana kusurumu görmez.

Günler gece olsa o ışığı sönmez.

Ellerim büyüdü avuçlarında.

Bir tek annem olsun bana bişey olmaz..

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!... (Necip Fazıl KISAKÜREK)

Anneler Günü Şiirleri (kısa, 2-3 kıtalık)

ANNEM TEK VARLIĞIM

Ey şefkati bol varlığım,

Sayende olmaz darlığım,

Türkiye'm ve uygarlığım,

Anam benim, şefkat selim.

Ninnilerle hep uyutan,

Sevgisi kalbimde yatan,

Bana çok meziyet katan,

Anam benim tek varlığım.

Hakkı ÇEBİ

ANNE

Hakkın ödenmez eşin bulunmaz

Beni ak sütünle besledin ANNE

Şefkatin bir şeyle satın alınmaz

Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken

Seyrederdi mışıl mışıl uyurken

Elinde avcunda hiç bir şey yokken

Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü

Şahballı"yım tutamadım sözümü

Okşadın saçımı öptün yüzümü

Başımı göğsüne yasladın ANNE (Hilmi Şahballı)

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! (Necip Fazıl Kısakürek)

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem. (H. Latif SARIYÜCE)

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

ANNELER GÜNÜ

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,

Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,

İnadına giyin sen de mayısa batmış,

Yürü sokakta, çocukların düşü aksın

Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,

Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,

Islanırsa anıların güneşte kurut,

Senin günün bugün unutma, beni unut

Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur

Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,

Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,

Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut ...

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

UYUYAN GÜZEL ANNEYE

Anne, bahar geliyor uyansana

Çık altın eşikte bekle beni,

En güzel tılsımları buldum sana

Koklayabilmek için nefesini.

Yeni açmış şu erik hatırlatır

Bana ağaçları çok sevdiğimi,

Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,

O kara bırakmışsın gözlerini.

Gül güzel annem benim, benim rüyam

İçimden çiçekli bir yol var sana,

Senin yerine biraz ben uyusam

Anne bahar geliyor uyansana. (Ceyhun Atuf KANSU)