Ölen anneye duygusal Anneler Günü mesajı, Anne özlemi sözleri! Vefat eden anneye özlem dolu sözler

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Vefat eden anneye duygusal sözler, Anneler Günü'nde yeniden gündeme geldi. Annesi hayatta olmayanlar, Anneler gününü Vefat eden anneye duygusal sözler ile anmak istiyor. Anneler Günü, bizi dünyaya getiren ve binbir emekle bizleri büyüten anneleri onurlandırmak için kutlanan bir gündür. Gerek sosyal medyada gerekse çevrelerinde Anneler günü ile ilgili paylaşımlar gören ve annesi vefat etmiş kişiler, bugün daha da duygusal ve hüzünlü hissediyor. Annesi vefat edenler, Anneler Gününde dinmeyen Anne özlemlerini bugün bir kez daha yaşıyor. İşte annesi vafat edenlere özel duygusal sözler ve ölen anneye anneler günü mesajları...

ÖLEN ANNEYE DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJI

Sen gittin ya anne, her gün sol yanım acıyor... Anneler Günün kutlu olsun....

Bir Anneler gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım annem seni çok özledim bir kere daha Anneler gününü kutlarım.

"Canım annem, bana verdiğin değerle ve emekle bugünlere gelmemi sağladığın için sana minnettarım. Yaşıyor olmasan da iyi ki benim annemsin, Anneler günün kutlu olsun"

Yine bir Anneler günü... Canım annem biliyorum sen cennetten bizi izliyorsun. Senin yokluğuna alışamadım annem. Sen hayatımızdan gidince benim hayatımda kocaman bir boşluk oluştu. Yine de Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Annenin ne iyisi olur, ne de kötüsü.. En kötüsü Annesiz yaşamaktır.

Bir anne öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Mekanın cennet olsun canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, bugün de seni çok özledim.

Bu sene de Anneler gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Sensiz günler, aylar, yıllar, bayramlar geçiyor... Bugün de Anneler günü ama sen yoksun. Sensiz ne bayramın tadı var, ne de günlerin. Seni çok özledim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten kadın, benim sevgili annem; Mekanın cennet olsun. Anneler günün kutlu olsun

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimizdesin canım annem.

Hiç umulmadık bir sabahın ilk saatlerinde birden gidiverdi annem... Ne bir elveda, ne bir göz göze geliş, ne bir dokunuş. Hiç bir şey. Aniden bir boşluk ve ölüm. Hayat bunu da gösterdi bana, annenin evladına öğrettiği son şeyin annesizlik olduğunu da...

Sensiz geçen bir anneler günü daha annem. Anneler günün kutlu olsun.

Her anneler gününde olduğu gibi bugünde yine senin yanına geldim bak annem. Evet, bugün anneler günü sana hediye getirecektim ama vazgeçtim. Çünkü biliyorum ki sen bana hediyeye ne gerek var yavrum sen gel bana en güzel hediye budur derdin canım annem.

Yorgunum kırgınım ve seni özlediğimde ben hep böyleyim canım annem.

Keşke bir yol olsa ve çıkıp gelebilsem sana Başımı yine koysam dizlerine Ve ellerine okşasan saçlarımı... İşte o zaman tüm derdim, tasam uçup giderdi, yok olurdu annem...

Olmazdı hiç kederim, olmazdı hiç tasam, şaşırıp kalmazdım sen yaşasan. Anneler Günün kutlu olsun anacığım...

"Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım annem."

VEFAT EDEN ANNEYE ÖZLEM DOLU SÖZLER

Anne demek aşk demek Ben aşkımı toprağın altına gömdüm. Kader bana yeter güldüğün dedi ve aldı onu benden Elbet bir gün de yer ağladığın der ve beni ona gönderir...

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım annem.

Hep söylerdin annem okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım annem. Ben her gün geliyorum senin yanına annem.

Kaç yaşında olursan ol.. Çok ağırdır annenin yokluğu...

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Bu dünyanın cefasını çektin ama sefasını sürmeden gittin. Rabbim sefasını cennetinde sürmeyi nasip etsin. Anneler günün kutlu olsun.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle... Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

Annenize iyi bakın çünkü o acı tahmin ettiğinizden çok büyük.

Allah'ım biz evlatları olarak annemizden razıydık. Sen de ondan razı ol. Anneler günün kutlu olsun.

"Sensiz bir anneler günü geçirmek beni çok üzüyor anacığım, yine de seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istiyorum ve senin gibi bir annem olduğunu düşündükçe mutlu oluyorum. Anneler Günü'n kutlu olsun!

Keşke anneler ölümsüz olsa, annem yüreğimdesin. Anneler günün kutlu olsun.

Bak anne, bugün Anneler günü... Yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

"Bugün kendim başta olmak üzere, hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım annem. Allah mekanını cennet eylesin."

Bir anne öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Anneler Günün kutlu olsun annem...