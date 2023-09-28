Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve çok sayıda davetli katıldı.

Rusya'ya karşı savaşta ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan resepsiyon, Ukrayna Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Resepsiyonda, Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın video mesajı gösterildi. Ukrayna Bağımsızlık Günü için verilen resepsiyona katılanlara teşekkür eden Zelenska, "Hayat kurtarmaktan daha önemli bir şey yoktur. İster Ukrayna'da olduğu gibi savaş tehdidi olsun ister yakın zamanda Türkiye'de olduğu gibi yıkıcı bir deprem olsun, gücü olan herkes yardıma koşar. Çünkü insan olmak merhametli olmak ve yardım etmek demektir." ifadesini kullandı.

Zelenska, Ukrayna'da birkaç önemli sosyal projeye Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) katkıda bulunduğunu ve bunun için TİKA'ya minnettar olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Ukrayna'nın İzyum şehrindeki bir hastanenin yeniden inşası için başlatılan kampanyaya destek olmalarını isteyen Zelenska, "Yardım istemeye devam etmek mecburiyetindeyiz. Bazıları yok ederken bazıları da işte böyle yardım ediyor. Tam da böyle durumlar kimin gerçek insan olduğunu gösteriyor. Gerçek bir insan için acının rengi, dini, ırkı olmaz. Ve sizlerin de aynı anlayışı paylaştığınızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocukların Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocukevine yerleştirildiğini anımsatan Zelenska, şunları söyledi:

"Birlikte, gelecek nesillere dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmanın zulüm ve saldırganlığı eninde sonunda yeneceğini gösterebiliriz. Bu nedenle, bunu zaten yapmakta olan Türkiye'nin First Lady'si Sayın Emine Erdoğan'a çok minnettarım. Kendisi Ukraynalı yetim çocuklar için Ankara'da konforlu yaşam şartları organize etti. Bu paha biçilmez bir şey, zira bu çocuklara normal yaşam ve dünyaya güven duygusu veriyor."

- "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü, etkili ve önemli bir devlet"

Törende konuşan Büyükelçi Bodnar ise Zelenskiy'nin barış formülünün uygulanmasının Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini, ülkesinin küresel pazarlara tahıl ihraç etmesini sağlayacağını söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlardan da alıntı yapan Bodnar, "Daha adil bir dünya mümkün, çünkü dünya beşten büyüktür." dedi.

Bodnar, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesine de değinerek, "100 yıl önce Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde mücadele etti ve özgürlüğünü kazandı. Türk halkının o zamanki kararlılığı bugün bizim için bir ilham kaynağı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gelecek ay Cumhuriyetin ilanın 100. yılını kutlayacağını anımsatan Bodar, "Modern Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte güçlü, etkili ve önemli bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin iyi dost ve stratejik ortak olduğunu dile getirerek, "Ne demişler, 'dost kara günde belli olur.' Bu söz tamda bizi anlatıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Türkiye'nin insani yardımları bize çok yardımcı oldu, yüz binlerce Ukraynalı dost Türkiye'ye sığındı." diye konuştu.

- "İlişkilerimiz her geçen gün güçlendi"

Ticaret Bakanı Bolat ise ülkelerinde devam eden savaş sebebiyle hayatını kaybeden Ukraynalıların yakınlarına ve Ukrayna halkına başsağlığı diledi.

Türkiye ile Ukrayna'nın kardeş ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Bolat, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Bolat, Ukrayna'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'yi yalnız bırakmadığı için Ukrayna halkına ve devletine şükranlarını sundu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün güçlenmiştir ve dostluğumuz, 2011'de tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. Yine, Devlet Başkanları seviyesindeki yoğun temaslar da ikili ilişkilerimizde itici bir güç olmakta ve bizler için önemli bir motivasyon kaynağı yaratmaktadır. Başta siyaset, kültür, eğitim olmak üzere çok boyutlu bir ivme kazanan ilişkilerimiz, ekonomik alanda da her geçen gün güçlenmektedir."

Bakan Bolat, Ankara ile Kiev arasında geçen yıl Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını, bunun da hem Türkiye hem de Ukrayna için ekonomik, ticaret ve stratejik açıdan büyük faydalar sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ticaretin yanı sıra yatırımlar ve müteahhitlik alanında da güçlü ilişkiler bulunduğunu kaydeden Bolat, "Biz, bu güçlü ilişkileri her koşulda sürdürmeye kararlıyız ve Ukrayna'nın hem ihtiyaçlarını karşılamaya hem de geçmişte olduğu gibi Ukrayna'nın tahrip olan altyapı ve üstyapısının yeniden imarında katkı sağlamaya hazırız." diye konuştu.

Bolat, Türk firmalarının Ukrayna makamlarıyla işbirliği yapmasına ilişkin geçen yıl imzalanan Mutabakat Zaptının hayata geçmesi için Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov ile kasımda bir araya gelerek "Ukrayna'nın Yeniden İnşası" forumunu tertip edeceklerini aktardı.

Kırım Tatar Türklerinin gönüllerinde özel bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın ağustostaki Uluslararası Kırım Platformu Zirvesi'nde de ifade ettiği üzere, Ukrayna makamlarıyla bu konuda işbirliğimize devam edeceğiz. Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerini korumayı ve barışçıl mücadelelerini uluslararası platformlarda dile getirmelerine yardımcı olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, Ukrayna ile ilişkileri her alanda geliştirmeye ve geleceğe yönelik ortak projeleri hayata geçirmeye kararlı olduklarını dile getirerek, "Bölgedeki iki önemli aktör olarak işbirliğimiz, sadece bölgesel barışa katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel istikrara da önemli bir katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.