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Ölüm direksiyon başında yakaladı: ''Göğsüm ağrıyor'' demişti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 42 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Ölüm direksiyon başında yakaladı: ''Göğsüm ağrıyor'' demişti
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Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde 59 AAR 113 plakalı araç içinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz vaziyette görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorlu ilçesindeki bir yazılım şirketinde çalışan Seyrekbasan'ın geçirdiği olaydan kısa bir süre önce mesai arkadaşlarına, 'Göğsüm ağrıyor' dediği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Çorlu Garaj Camii'nden kaldırılarak, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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