16 Ağustos 2025 Cumartesi
  Ölüme itilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Güncel

Ölüme itilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan'ın geri ittiği 66 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:55
Ölüme itilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içinde 20'si çocuk 66 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 66 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 07.22'de, Muğla ili Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-702) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-3, KB-114) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 66 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

