'Olumlu, olumsuz diye sorgulama yapmamız çalışmaya gölge düşürmesin'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, (YSK'nin bugünkü kararları) Kararlar için olumlu, olumsuz diye bir sorgulama yapmamız bu çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olmak lazım.' dedi.
- AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, (YSK'nin bugünkü kararları) Kararlar için olumlu, olumsuz diye bir sorgulama yapmamız bu çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olmak lazım." dedi.
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