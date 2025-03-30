İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ömer Çelik: Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir
Güncel

Ömer Çelik: Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Saar'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, 'Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir' dedi.

30 Mart 2025 Pazar 22:40 - Güncelleme:
Ömer Çelik: Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer verdi:

Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir.

Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir.

O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.