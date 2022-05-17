İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,756
  • EURO
    16,6544
  • ALTIN
    923.819
  • BIST100
    2410.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ömrü 15-20 gün... Fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor
Güncel

Ömrü 15-20 gün... Fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen, yöreye özgü endemik laleler çiçeklendi. Arılar için önemli polen ve nektar kaynağı da olan laleler, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Doğa tutkunlarının ziyaret ettiği bölge, özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor.

AA17 Mayıs 2022 Salı 15:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Kentin 8 kilometre kuzeyinde yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havanın ısınmasıyla doğayı renklendirdi.

Arılar için önemli polen ve nektar kaynağı da olan laleler, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Doğa tutkunlarının ziyaret ettiği bölge, özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor.

Gazeteci Sevilay Kayaaslan, Cehrilik lalesini fotoğrafladıklarını belirterek, "Bu güzellikler mayıs ayında kendiliğinden açıyor ve sonra soluyor. Bu laleleri ilk 15 gün yakalayabilirsiniz. Tüm Yozgatlıları bu güzellikleri görmeye ve fotoğraflamaya davet ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Adile Adıgüzel de bölgenin gelip görülmesi gereken doğal güzelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.