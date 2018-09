On Numara çekiliş sonuçları 17 Eylül On Numara sonuç sorgulama (MPİ)

17 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Her hafta yayını merakla beklenen On Numara sonuç sorgulama işlemini sayfamızdan yapabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi (MPİ)’nin Ankara Balgat’ta bulunan binasında çekilişi yapılan On Numara çekiliş sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da sayfamızdan öğrenilebilir. 17 Eylül On Numara sonuç sorgulama işlemini yaparak çıkan numaraları ve kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. On Numara Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 80’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 Eylül On Numara sonuçları açıklandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 325 bin 684 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 439 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 774 kişi 122 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 592 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 113 bin 930 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 357 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA'DA SON BİR YILIN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 16 senedir pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişlerinde son bir yılda 105 milyon lirayı aşan ikramiye dağıtıldı. Bu sene verilen en büyük ikramiye ise 738 bin 99 lira 35 kuruş oldu. Aşağıdaki sayılar son bir yılda yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır.

3 - 1500 kez

12 - 1494 kez

5 - 1482 kez

7 - 1452 kez

18 - 1452 kez

4 - 1446 kez

19 - 1440 kez

2 - 1428 kez

17 - 1422 kez

21 - 1422 kez

1 - 1374 kez

22 - 1362 kez

15 - 1362 kez

10 - 1344 kez

14 - 1326 kez

16 - 1308 kez

8 - 1302 kez

11 - 1272 kez

6 - 1272 kez

13 - 1266 kez

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

On Numara Nasıl Oynanır?

On Numara Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir.

Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 80’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

On Numara kolonunda 1’den 80’e kadar bulunan rakamlardan 10 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. Oynanması istenen kolon kadar 10 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. On Numara kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır.

On Numara Nasıl Kontrol Edilir?

On Numara çekilişi pazartesi günü yapılır. Pazartesi günü 21:00 ile 21:30 arasında çekilişi yapılıp resmi sonuçlar en geç 21:30’da yayınlanır.

On Numara resmi sonuçlarında çıkan 22 rakamı Lotom.net üzerinden öğrendikten sonra oynamış olduğumuz sayıların bulunduğu bilet çıktısından sayıların kontrol edilmesine geçilir. Her kolonda oynamış olduğumuz 10 adet numaranın sonuçlarda çıkan 22 numara arasında bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

On Numara Kazandığını Nasıl Anlarsın?

Kontroller sonucunda her kolonda ayrı ayrı kaç adet sayının tuttuğuna bakılır. Her kolon birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir. 10 tane numara içerisinden tamamı tutarsa büyük ikramiye sizin biletinize isabet etmiş demektir. Fakat 10 numara sizin biletinize isabet etmediyse üzülmeyin 9,8,7 ve 6 tane rakamın tutması veya hiçbir rakamın tutmaması durumunda da ikramiye kazanırsınız. Yine Lotom.net üzerinden ikramiye tutarlarını kontrol edebilirsiniz.

İkramiyelerinizi büyük ikramiye hariç Milli Piyango bayilerinden alabilirsiniz. Oynadığınız kupona büyük ikramiye isabet etmesi durumunda ise sadece Ankara Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.